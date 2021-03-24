Яровая просит Роспотребнадзор максимально обеспечить участие детей в летней кампании

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к Роспотребнадзору с просьбой максимально обеспечить участие детей в летней оздоровительной кампании. Об этом Яровая сообщила на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей в Госдуме в среду.

"Наша задача сегодня должна быть нацелена на то, чтобы максимально обеспечить участие детей в оздоровительной кампании. И в этой связи мы обращаемся к Роспотребнадзору. Вопрос не гипотетический - у нас сегодня образовательные учреждения очно помещают всех деток, где они уже взаимодействуют. Мы знаем, что многие организации отдыха базируются на площадках школ, на площадках образовательных учреждений. Тогда будет нелогичным ограничение прихода того же количества детей для того, чтобы взаимодействовать в рамках оздоровительной кампании", - отметила Яровая.

Она отметила, что Россия проводит системную работу по противоэпидемиологическим мероприятиям, в том числе касающимся детей, и в этом вопросе демонстрирует "самые качественные показатели". "Нам, конечно, эти преимущества нужно абсолютно точно использовать, как и преимущества, связанные с вакцинацией взрослого населения", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, в прошлом году серьезно снизилось количество детей, которые были охвачены организованным отдыхом. "Мы получили объективный ответ на вопрос, что происходит с детьми, когда они не организованы. Количество происшествий, несчастных случаев, трагичных ситуацией в этой связи возрастает, поэтому совершенно очевидно, что организованный отдых - это еще и гарантия безопасности для детей", - отметила Яровая.