Песков сообщил о планах России наращивать производство вакцин от коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Производство в России вакцин от коронавируса выросло с начала года, темпы выпуска препаратов будут наращивать и далее. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, в январе производство было еще не достаточно для полного удовлетворения потребности регионов", - отметил Песков. "Но и, к слову сказать, сам спрос тоже - он же увеличивается по нарастающей, он не скачкообразно увеличивается", - добавил он.

По словам Пескова, "сейчас производство [вакцин] удалось нарастить". "Причем темпы роста будут обеспечены в предстоящие месяцы. И все потребности внутри страны, которые является абсолютным приоритетом, будут обеспечиваться", - подчеркнул он.