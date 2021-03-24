В Москве соцработники начали информировать жителей старше 60 лет о вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 24 марта./ТАСС/. Московские соцработники с 24 марта начали информировать горожан старше 60 лет вакцинации от COVID-19. Для этого они устраивают поквартирные обходы, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В силу своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в группе риска и для них коронавирус особенно опасен. С 24 марта социальные работники начнут совершать поквартирные обходы москвичей в возрасте старше 60 лет. Соцработники расскажут, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, самым эффективным способом защиты является вакцинация. Социальные работники помогут старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Он добавил, что всего в акции по информированию примут участие 7 тыс. сотрудников соцзащиты.

Оповещение горожан будет носить исключительно информационный характер. Сотрудники будут не только общаться с москвичами, но и раздавать информационные материалы - буклеты с полной информацией о возможностях вакцинирования.

"Поквартирные обходы будут проходить с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Отличительными знаками социальных работников являются бейджи с персональными данными. На каждом из них будет написано имя работника, название центра социального обслуживания, где работает сотрудник, и подпись руководителя окружного управления социальной защиты населения", - говорится в сообщении.