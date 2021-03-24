В Кремле не слышали о выступлениях против создания в Адыгее экокурорта "Лагонаки"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кремль не знает о выступлениях против создания в Адыгее экокурорта "Лагонаки", заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не доходили", - сказал он, отвечая на вопрос, доходили ли до Кремля сведения о ситуации вокруг создания в Майкопском районе республики экокурорта (как продолжения курортов "Красной поляны") и о выступлениях против этого проекта представителей научного и природоохранного сообщества.

При этом Песков подчеркнул, что "процесс развития курортного хозяйства на "Красной поляне" всегда находится под пристальным вниманием природоохранных ведомств, ученых и так далее". Он добавил, что "неоднократно этот вопрос ставился также перед президентом России".

"Мы знаем, что сотни тысяч, если не миллионы российских граждан заинтересованы в том, чтобы это курортное хозяйство расширялось и совершенствовалось. Мы знаем, что во всем мире происходит расширение курортного хозяйства с минимальным воздействием на окружающую среду. Такие же технологии операторы курортов на "Красной поляне" обеспечивают уже достаточное количество лет после Олимпиады в Сочи", - добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что экология и забота о природе "ни коим образом не должны быть ограничителями на пути развития сектора рекреации, гостеприимства и горнолыжных курортов". Но и их развитие "должно происходить в строгом соответствии с экологическими нормами", добавил Песков.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи планируют создать в Майкопском районе всесезонный экокурорт "Лагонаки", который призван стать еще одним драйвером развития не только туризма, но и всей экономики региона. В соответствии с проектом планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса, реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, а также обеспечение электроснабжения курорта. Курорт планируется к запуску в 2023 году, его посещаемость составит 500 тыс. человек в год.