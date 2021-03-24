Песков не стал обсуждать вопрос об интервью Собчак со скопинским маньяком

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался участвовать в дискуссии вокруг интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Скопине в Рязанской области.

"Мы знаем, что действительно сейчас ведется широкая дискуссия вокруг этого, высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участие в этой дискуссии как администрация президента", - сказал представитель Кремля.

"Все-таки гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения", - считает пресс-секретарь. "Они высказывают мнения, на которые впоследствии можно будет ориентироваться законодателям или прочим кругам. Но мы не можем принимать участие в этой дискуссии", - подчеркнул он.

Песков объяснил отказ от обсуждения вопроса тем, что это "не является функциями" администрации президента.

Мохов ранее дал интервью Собчак, в котором в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв. Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку этих высказываний в СМИ.