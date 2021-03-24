Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля

НИКОСИЯ, 24 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе государственного комитета по туризму островного государства.

"Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года. Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", - заявили в пресс-службе.