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Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля

Как сообщили местные власти, те пассажиры, которые прошли тестирование или не вступали в близкий контакт с заболевшими, смогут находиться в стране без карантина
© Владимир Гердо/ТАСС

НИКОСИЯ, 24 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе государственного комитета по туризму островного государства.

"Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года. Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", - заявили в пресс-службе.

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