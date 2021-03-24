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Пандемия COVID-19

В Липецкой области продлили до 31 марта самоизоляцию для людей старше 65 лет

В регионе с начала пандемии выявлено 26 996 случаев коронавируса

ТАСС, 24 марта. Власти Липецкой области продлили до 31 марта режим самоизоляции для людей старше 65 лет, на этот период им продлевается больничный лист. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"В Липецкой области режим самоизоляции для жителей региона в возрасте от 65 лет и старше продлен до 31 марта", - сообщила представитель пресс-службы.

По данным пресс-службы Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ, жителям старше 65 лет, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, с 25 марта по 31 марта будут продлены электронные больничные.

"Электронные больничные для людей старше 65 лет оплатят за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - говорится в сообщении пресс-службы ФСС по Липецкой области.

В Липецкой области с начала пандемии выявлено 26 996 случаев коронавируса, из них 23 578 человек выздоровели, 502 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Самоизоляция для пожилых нижегородцев продлена до 31 марта
Затем это требование будет носить рекомендательный характер
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