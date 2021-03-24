Эксперт сообщила о разработке в РФ препарата против туберкулеза на основе бактериофага

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Препарат против туберкулеза на основе природных микроорганизмов, способных точечно уничтожать бактерии, сейчас разрабатывается в России. Об этом сообщила в среду главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Ирина Васильева.

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"Препарат на основе бактериофага. У нас уже есть перспективные наработки, если это будет развито, то мы, может быть, найдем такой препарат, который будет влиять на микробактерию вне зависимости от лекарственной устойчивости. То есть биологически", - сказала она на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

Васильева добавила, что разработка сейчас находится на экспериментальной стадии - в лаборатории, на клинические испытания еще не вышла.

"Еще нужно время, не могу сказать, но работы ведутся", - добавила она, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для появления такого препарата.