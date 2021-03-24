DPA: Меркель после критики отменила планы "пасхального локдауна" в Германии

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила вопреки первоначальным планам не объявлять 1 и 3 апреля нерабочими днями. Как сообщает агентство DPA в среду со ссылкой на источники, таким образом власти отменили свое решение, принятое в ночь на вторник по итогам 13-часовых переговоров.

Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Ее цель - свести к минимуму общественную жизнь сразу на пять дней на фоне роста коронавирусной статистики. В ФРГ это назвали "пасхальным локдауном".

Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность рассчитывала на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.

Жители, работодатели и земли не поняли, как им рассматривать формулировки правительства - переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Локдаун продлен до 18 апреля.