Начался прием заявок для участия в конкурсе "Золотая стажировка"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Студенты и выпускники вузов могут подать заявки на участие в конкурсе "Золотая стажировка". Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Заявочная кампания продлится до 19 апреля. В этом году конкурс пройдет в пять этапов, среди которых онлайн-регистрация, тестирование на общепрофессиональные компетенции, решение кейсов и собеседования с компаниями-партнерами. Участники, показавшие наилучшие результаты, будут приглашены в финал, где им предстоит работать над проектами в командах", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Он добавил, что 100 победителей смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. "Среди работодателей, предоставляющих сто "золотых стажировок", Трубная металлургическая компания, Росатом и другие. При этом некоторые компании готовы предложить участникам вознаграждения за стажировку или место в штате после успешного прохождения стажировки, а также переезд", - говорится в пресс-релизе.

"Конкурс будет особенно полезен студентам российских вузов. Для ребят это возможность независимой оценки уровня своих компетенций на онлайн-тестировании, а главное - шанс познакомиться с работодателями и попробовать свои силы в реальных проектах еще до выхода на рынок труда", - приводятся в сообщении слова ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова.

Конкурс "Золотая стажировка" проходит в рамках всероссийской акции "Время карьеры", которая призвана помогать компаниям искать работников, а студентам и выпускникам находить работодателей. В ноябре 2020 года акция собрала около 60 тыс. участников. В ней могут принимать участие студенты вузов, колледжей и техникумов, а также выпускники и молодые специалисты.