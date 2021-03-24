Эксперт рассказала, в каких случаях больные туберкулезом могут привиться от коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пациенты с туберкулезом могут привиться против новой коронавирусной инфекции, однако только в тот период, когда заболевание находится не в активной фазе, сообщила в среду главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России Ирина Васильева.

"Они [пациенты с туберкулезом] в группе риска, но пока заболевание туберкулезом в активной фазе, если активный туберкулез, с выраженными воспалительными изменениями, то пока нужно подождать и долечиться до того состояния, когда эта активность стихнет. После основного курса заболевания, при хорошей положительной динамике, это [прививку от коронавируса] нужно будет делать", - сказала она пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

Руководитель отдела детско-подросткового туберкулеза НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова на пресс-конфренции отметила, что прививка от туберкулеза в основном делается новорожденным детям, однако 3-5% детского населения получают прививку в возрасте семи лет. "Прививку от туберкулеза можно делать только, если в течение месяца нет карантина по любой другой инфекции", - сказала она.

"Сейчас стоит вопрос об отмене прививки в семилетнем возрасте. Она не позволяет защитить в дальнейшем уже ребенка, и в то же время, она не позволяет вовремя выявить туберкулезное инициирование", - добавила Аксенова.