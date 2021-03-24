Мосгордума поддержала выплату пособия молодым родителям не до 30, а до 35 лет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на онлайн-заседании в среду поддержали законопроект, которым вводится новая мера социальной поддержки молодых семей. Возраст родителей, имеющих право на дополнительную единовременную выплату в размере почти 103 тыс. рублей при рождении ребенка, в Москве повысят до 35 лет включительно.

"Теперь получить дополнительную денежную выплату за рождение ребенка смогут родители, не достигшие 36 лет, при этом один из супругов или оба супруга должны быть старше 30 лет. Единственные родители в возрасте от 30 до 36 лет тоже смогут получать данные выплаты. Получить новую меру поддержки родители смогут даже в том случае, если их дети родились до вступления изменений в силу, поскольку действие вводимых положений будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как уточнил редактор законопроекта и председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, на данный момент такая выплата была предусмотрена только для молодых семей, где обоим супругам не более 30 лет. По его словам, новая мера поддержки затронет более 18 тыс. московских семей.

"Молодые семьи, в которых дети родились в январе, феврале и марте текущего года, также смогут получить выплаты", - добавил Щитов.

Он отметил, что в связи с рождением первого ребенка молодым семьям в столице предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов трудоспособного населения, что составляет 102 945 рублей.

Проект закона города Москвы "О внесении изменения в статью 23 закона города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39 "О молодежи" внесла фракция партии "Единая Россия".