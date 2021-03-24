Матвиенко считает, что развитие пандемии в России полностью остановят к осени

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что к осени 2021 года в России будет сформирован коллективный иммунитет против коронавируса и полностью остановлено развитие пандемии.

"Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом регионе РФ смогут сделать прививку от коронавируса. С учетом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Я считаю, что правы эксперты, которые утверждают, что в этом случае к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к нормальной жизни", - добавила Матвиенко.

Она отметила, что РФ достаточно устойчиво прошла пандемический период благодаря руководству президента РФ, действиям правительства и парламента, а также ответственности россиян. "Своевременно принимались меры, не было шараханий, надуманных и избыточных мер, локдаунов, избыточного напряжения в обществе. Сейчас, чтобы окончательно победить коронавирус, нужна массовая вакцинация. Уверена, что люди проявят ответственность, с пониманием отнесутся к этому", - подчеркнула спикер Совфеда.