Матвиенко сообщила, что прививка от коронавируса ей не нужна из-за высокого уровня антител

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ее анализ крови показал высокий титр антител к коронавирусу, при котором прививка не нужна, она пообещала, что сделает прививку, если в дальнейшем этот показатель снизится.

"Я буквально три дня назад сделала анализ крови, у меня высокий титр антител, врачи сказали, что при таком количестве, титре антител я абсолютно защищена, в этих случаях прививка не рекомендуется и не нужна", - сказала Матвиенко журналистам в среду. "Я буду регулярно, с периодичностью в три месяца сдавать анализ крови, в случае, если количество антител уже не будет достаточным для защиты и наличия иммунитета, я, безусловно, незамедлительно сделаю прививку для гарантии более длительной защиты от возможного заражения ковидом", - добавила она.

Спикер Совфеда отметила, что с первого дня, когда появилась вакцина, она приняла решение обязательно сделать прививку, "чтобы обезопасить и свое здоровье, и своих близких, и в силу характера работы", так как приходится много общаться.

Кроме того, спикер подчеркнула, что считает своевременным решение президента РФ Владимира Путина сделать прививку от коронавируса сейчас, когда он убедился в том, что массовая вакцинация идет успешно и вакцины стали доступны не только людям из группы риска. "Я считаю, что Владимир Владимирович проявил государственную деликатность, когда, объявив о намерении сделать прививку, не акцентировал внимание на том, какую прививку. Тем самым подчеркнув, что все три прививки одинаково эффективны и безопасны", - сказала Матвиенко.

Помимо этого, такое решение, по ее мнению, не привело к ненужному ажиотажу и не создавало нездоровую конкуренцию среди российских научно-исследовательских центров, которые разработали три вакцины. "Мне кажется, это было своевременное решение. Это ведь не пиар-акция, не какое-то шоу, это ответственное решение. Учитывая доверие в нашей стране к лидеру России, учитывая его авторитет среди граждан, безусловно, я считаю, это позитивно повлияет на развитие ситуации, на общую картинку", - заключила председатель верхней палаты парламента.