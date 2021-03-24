Власти Новгородской области остановили массовый отток врачей в другие регионы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области остановили отток медиков из региона в другие субъекты страны благодаря финансовой поддержке правительства России. Кроме того, ситуация стабилизировалась благодаря запуску региональной программы по поддержке врачей и медперсонала, об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту Владимиру Путину губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Благодаря вашей поддержке в 2019 году область вошла в 2020 год без долгов медицинских учреждений, без арестованных счетов, без просрочки по оплате медикаментов. Это позволило нам, в общем, двинуться вперед, когда ситуация того потребовала. Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в "красной зоне", посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности - один из самых низких в стране", - доложил Никитин президенту.

Кроме того, губернатор ответил утвердительно на вопрос президента о том, прекратился ли в регионе отток медиков. "Вы эту задачу ставите. Мы, несмотря на все финансовые сложности, сделали региональную программу: даем квартиры врачам остродефицитных специальностей, в том числе и тем, кто приезжает по программе переселения соотечественников из-за рубежа. Стабилизировалась у нас ситуация, и, надеюсь, она будет расти", - добавил глава региона.

При этом Никитин признался, что уровень бедности в регионе "довольно-таки высокий". "Выше, чем в среднем по стране. Я очень благодарен министерству труда: коллеги нас одними из первых включили в пилот по социальным контрактам; планировали 6 тысяч семей, вошло 6 500 в социальный контракт. Из них значимая часть еще и планирует открыть собственное дело. Порядка 20 тыс. человек получили реальную помощь и поддержку для выхода из бедности. В этом году мы, конечно, будем с таким же темпом всю эту работу продолжать", - отметил Никитин.

Новые технологии в медицине

Губернатор также доложил президенту о том, что ученые и студенты Новгородской технической школы начали проведение научных разработок в области цифрового биодизайна - технология позволит создавать цифровые модели болезней и моделировать возможные варианты лечения.

"По вашему поручению по Новгородской технической школе - она строится, здесь проблем никаких нет. Но я об этом говорил, и вы на это обращали внимание, что важно же не здание построить, важно кто там и чем будет заниматься. На сегодня пока в приспособленных помещениях первые лаборатории уже стали добиваться серьезных результатов с серьезными партнерами по оборонным и гражданским разработкам. <..> Цифровой биодизайн - это в том числе, например, цифровые модели болезней. Это в цифре описание того, как протекает болезнь", - рассказал Никитин.

По его словам, с помощью этой технологии врачи могут моделировать возможные варианты лечения и терапии. "Это очень, как говорят медики, перспективное направление. Оно связано с тем, что делают у нас сейчас по интеллектуальным системам. Что приятно, главы лабораторий - это ребята 20, 22, 24 лет. То есть мы, поскольку строим с нуля, решили не искать убеленных сединами профессоров, а дать шанс молодым талантам, тем, кто хочет себя проявить", - добавил губернатор.

Приток населения

Никитин также отметил, что тенденция миграционного прироста населения сохраняется в Новгородской области.

"Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В 2019 году это плюс 600 человек, в 2020 году - две тысячи. И для нас это важно", - сообщил Никитин.

По его словам, таких показателей удалось достичь т. к. в рейтинге благоустройства городов Великий Новгород занимает 4-е место в своей группе. В этом году в колледжах региона учатся студенты из 24-х регионов страны, этого показателя удалось достичь благодаря широкому развитию программы WorldSkills в регионе.

За последние годы Новгородский государственный университет поднялся на третье место в рейтинге опорных университетов по стране и специалисты наблюдают рост количества студентов на 46%. По словам Никитина, это еще один фактор положительного влияния на миграционный прирост региона.

"По экономике нам удалось, несмотря на COVID-19, в общем-то, получить достаточно неплохие показатели. Мы одиннадцатые по инвестиционному климату, восьмые в стране по уровню поддержки малого бизнеса в COVID-19. Для небогатого региона, я считаю, неплохой результат", - отметил Никитин.

В 2018 году губернатором Новгородской области подписано предварительное соглашение с компанией Hasslacher. И сегодня 10 млрд три крупнейшие мировые компании - Hasslacher, IKEA и "ЮПМ-Кюммене" - инвестируют в глубокую лесопереработку в Новгородской области в районе Чудово. Компания "Акрон" в проект производства аммиака и карбамида в ближайшие 4 года инвестирует 140 млрд. "Это, конечно, очень большая, очень мощная инвестиция. Уже началась работа. В принципе здесь мы видим динамику", - сказал Никитин.