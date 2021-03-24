В четырех селах Северной Осетии построят новые ФАПы и амбулатории

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в четырех селах республики и отремонтируют шесть объектов. На эти цели выделят более 370 млн рублей, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"Минздравом республики определен перечень объектов, нуждающихся в первоочередной помощи. До конца года планируется построить две амбулатории, два ФАПа в населенных пунктах республики. Также будет проведен комплексный капитальный ремонт шести объектов, из них четыре врачебные амбулатории и два поликлинических отделения", - сказал Гогичаев.

Две врачебные амбулатории будут построены в селении Коста Ардонского района, в селении Хумалаг Правобережного района и два фельдшерско-акушерских пункта - в селении Рамоново Алагирского района и Мацута Ирафского района. Ныне существующие объекты здравоохранения находятся в настоящее время в аварийном состоянии.

Капитальный ремонт будет проводиться в четырех врачебных амбулаториях - в селении Дзуарикау и Црау Алагирского района, в селении Сурх-Дигора Ирафского района, в селении Гизель Пригородного района. Ремонт проведут и в двух поликлинических отделениях - Ирафской центральной районной больнице и детском поликлиническом отделении Дигорской ЦРБ.

Все работы будут проводиться по программе "Модернизации первичного звена здравоохранения", на эти цели было выделено более 370 млн рублей, из них из федерального бюджета - 362,6 млн рублей, из республиканского - 8,3 млн рублей.

Кроме того, в этом году планируется переоснащение и дооснащение медицинских организаций, а также замена и приобретение 25 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Аварийные здания ФАП и амбулаторий

Порядка 20 сел в Северной Осетии нуждаются в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и амбулаториях. В основном они построены в 1930-х, 1950-х и 1960-х годах. Ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям. Так, амбулатория селения Батако обслуживает одно из больших сел в Правобережном районе с населением 1 055 человек, находится она в ветхом состоянии, физический износ здания составляет более 55%.

В селе Брут того же района амбулатория размещена в приспособленных помещениях бывшего сельсовета и находится в аварийном состоянии. Она вынуждена обслуживать село с населением 2,1 тыс. человек. В 2007 году специалисты проектного института признали здание амбулатории непригодным для эксплуатации. Грунт под слабым основанием в разных местах просел, стены в глубоких трещинах. В учреждении обваливаются дверные и оконные проемы. Строительство нового здания необходимо начать в самое ближайшее время.

В селе Кобан врачебная амбулатория постройки 30-х годов прошлого века и вовсе закрыта из-за аварийного состояния. В настоящее время амбулатория располагается в арендованном у частного лица помещении. Здание для амбулатории арендуется и в селе Михайловское, где ее помещение закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Стены старого здания 50-х годов поражены грибком, оконные рамы прогнили, местами вывалились, а деревянные перекрытия между 1 и 2 этажами нестабильны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, власти республики составили перечень объектов, которые больше всего нуждаются в реконструкции, а также обозначены населенные пункты, где и вовсе нет таких объектов.

Наличие ФАПов является обязательным для населенных пунктов, где проживают от 100 до 2 000 человек. В отдаленных населенных пунктах планируется проведение регулярных подворовых осмотров и задействование мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Власти Северной Осетии до 2023 года планируют отремонтировать ФАПы в 43 населенных пунктах.