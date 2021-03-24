Около 17 тыс. россиян посетили Кубу в 2021 году

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Порядка 17 тыс. российских туристов посетили Кубу в текущем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

"С 1 января по 16 марта пляжами и воздухом [кубинского острова] Кайо-Коко наслаждалось около 17 тыс. российских туристов. Только у 0,75% был выявлен COVID", - сказал он.

По словам министра, существующие на данный момент четыре прямых рейса на Кубу из России имеют высокий уровень наполняемости. Гавана, подчеркнул он, заинтересована в увеличении их числа. "Уровень удовлетворенности российских туристов превышает 93%. Те компании, организации, которые занимаются перевозкой российской туристов на Кубу, говорят о том, что существует большой спрос", - добавил Гарсиа Гранда.

Он также указал на то, что существенную часть рынка составляет семейный туризм. "Приезжают полные семьи с детьми, бабушками и дедушками. Это свидетельствует об уровне доверия со стороны россиян к безопасности, обеспечиваемой кубинскими курортами. Это было даже в самый разгар пандемии. Но это доверие не возникло случайно, наша страна последовательно создавала условия для этого", - подчеркнул министр туризма.