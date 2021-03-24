В 11 регионах России прогнозируется повышенный риск природных пожаров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Повышенный риск природных пожаров прогнозируется в 11 субъектах России, пожароопасный сезон в отдельных регионах уже начался. Об этом в среду сообщил замминистра МЧС России Виктор Яцуценко на пресс-конференции в ТАСС.

"На сегодня 11 субъектов России - Дальневосточный федеральный округ - Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область, Северо-Западный федеральный округ - Калининградская, Ленинградская, Псковская области, Южный федеральный округ - Краснодарский край, Астраханская область, Ростовская область, Северо-Кавказский [ФО] - Ставропольский край, где мы прогнозируем выше среднего возможности возникновения природных пожаров", - сказал он.

При этом Яцуценко отметил, что сейчас в стране действуют четыре очага пожаров: три из них на территории Амурской области и один в Забайкальском крае. В том числе, по данным замминистра, в России уже были пожары в заповедниках. В частности, речь идет об Астраханской и Амурской областях. На сегодня в Астраханской области пожар ликвидирован, а в Амурской области его только локализуют.

"Пожароопасный сезон открыт уже сейчас в Чеченской Республике, Ингушетии, Хабаровском, Приморском, Краснодарском краях, Еврейской автономной области, Астраханской и Калининградской областях", - добавил он.

Специалисты МЧС проводят все необходимые мероприятия, направленные на своевременное реагирование на угрозы от природных пожаров. Активная работа ведется совместно с Рослесхозом. Особое внимание уделяется также профилактическим мероприятиям, поскольку во многом именно человеческий фактор во многом приводит к чрезвычайным ситуация. "Анализируя причины возгорания, конечно, мы вынуждены констатировать, что это человеческий фактор", - подчеркнул Яцуценко.

Кроме того, представитель ведомства рассказал о том, что в готовность приведена авиация, которая может привлекаться к ликвидации природных пожаров. В частности, речь идет воздушных судах Минобороны, Росгвардии, МЧС России, они "подготовлены к работе в трудной местности для доставки сил и средств, необходимых для ликвидации пожаров".