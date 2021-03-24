Столицу акции "Час Земли" объявят 30 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столицу экологической акции "Час Земли" объявят 30 марта. Город-победитель будет определен с помощью подсчета отметившихся местных жителей на онлайн-карте на сайте акции, сообщил директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

"Уже пять лет в ходе акции "Час земли" мы выбираем столицу. Для того, чтобы ваш город стал столицей, вам необходимо зайти на сайт акции и отметить себя на карте России. Ну и максимально распространить информацию среди своих знакомых, людей, близких в соцсетях. И 30 марта будут подведены итоги. Здесь будет учитываться количество отметивших себя на карте и численность города", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Горшкова, городу-победителю будет вручен кубок. В 2020 году столицей акции "Час Земли" стал Липецк, а в тройку городов также вошли Кемерово и Сургут.

Горшков отметил, что так как второй год подряд акция будет проходить в онлайн-формате из-за пандемии, появился новый формат участия: в 2021 году "выключить свет" можно будет в сторис в социальных сетях, став частью мероприятия.

Ежегодная экологическая акция "Час Земли" пройдет в России 27 марта. Она организована WWF, и темой этого года станет доступ к экологией информации. Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам Час Земли, который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч достопримечательностей гасят свою подсветку.

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительства Москвы и правительства Московской области.