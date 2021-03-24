В России пока не рассматривают возможность экспорта вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возможность экспорта вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной специалистами Научного центра им. М. П. Чумакова РАН, пока не рассматривается. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Мы такую возможность [экспорта] пока не рассматриваем. Мы считаем более приоритетной задачу обеспечения вакциной жителей нашей страны. Мы понимаем, что потребность большая, и в ближайшее время наша задача - как можно больше произвести с тем, чтобы удовлетворить спрос внутри страны. Как только мы эту задачу решим, - она для нас приоритетная, основная и главная - после этого мы будем уже размышлять относительно экспортного потенциала. Пока такой задачи нет", - сказал Фальков.

По словам министра, теоретически есть возможность масштабировать производство "Ковивака" и на других площадках внутри страны, однако специалистов для этого не хватает. Он добавил, что в разработке вакцины "Ковивак" плотно участвовали около 50 ученых Центра Чумакова, а ядро исследовательской группы - те, кто внесли основной вклад в разработку, - составили 18 ученых, средний возраст которых - всего 32 года.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. М. П. Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России. Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот в конце марта. Центр рассчитывает увеличить объем производства "Ковивака" до 500 тысяч в месяц в апреле - мае, а в дальнейшем - до 10 млн доз в год.