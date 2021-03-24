Кузнецова взяла на контроль ситуацию с найденной в Подмосковье истощенной девочкой

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию с истощенной девочкой, найденной в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

"Безусловно, мы сразу связались с коллегами из профильных ведомств в регионе. Девочка, ее старшая сестра сейчас помещены в больницу, доктора проводят необходимое обследование и лечение. <...> Дети сейчас в безопасности, мы им обязательно поможем", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.

"В данном случае решающую роль сыграла бдительность сотрудников полиции. Это, конечно, очень важно, что удалось предотвратить беду", - добавила она.

Омбудсмен отметила, что о подобных случаях чаще всего становится известно через СМИ или социальные сети. "Я уверена, что у людей, которые нуждаются в помощи, у тех, кто видит опасную для ребенка ситуацию, должен быть единый номер телефона, по которому эту помощь они могут получит. Работа в этом направлении сейчас ведется с Министерством цифрового развития РФ, я надеюсь, решения в ближайшее время будут", - сообщила Кузнецова.

В среду в Талдоме сотрудники ППС в ходе патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них, проникнув через окно в один из домов на улице Щедрина. Для проверки правомерности действий мужчины сотрудники полиции вошли в этот дом. Там находился 65-летний москвич, а также ребенок на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью ребенка. Девочка госпитализирована, местонахождение ее матери 1986 года рождения установлено.

Талдомская городская прокуратура по данному факту начала проверку. По данным ведомства, по месту проживания девочки отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены.