Прокуратура назвала причину гибели птиц и дельфинов в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке фактов гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в Краснодарском крае в 2021 году выяснила, что причиной этого стали голодная зима и истощение животных, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С начала 2021 года в местных сообществах в социальных сетях публиковали фото- и видеозаписи о массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в регионе. Руководитель научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей сообщала ТАСС, что с начала года только дельфинов в крае погибло более 130 особей.

"Сотрудниками природоохранной прокуратуры проведены проверки. Никакие внешние причины не подтвердились, причинами стали голодная зима и истощение", - сообщили в прокуратуре.

Ранее синоптики сообщали, что в Краснодарском крае в 2021 году была необычно снежная, морозная и затяжная зима.