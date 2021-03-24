Мировой суд 30 марта проведет заседание по делу Соболь о проникновении в чужое жилье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Предварительные слушания по делу активистки Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище пройдут 30 марта в 276 мировом судебном участке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Соболь назначены на 30 марта в 11:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Соболь обвиняется по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"), предусматривающей максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Соболь находится под домашним арестом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции 23 января в Москве.