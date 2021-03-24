Белоголовый сип умер в Московском зоопарке из-за перчатки в кишечнике

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перчатка посетителя стала причиной смерти белоголового сипа в столичном зоопарке. Об этом в среду сообщили в пресс-службе учреждения.

"Вечером 13 марта на веткорпус поступил звонок - киперы сочли, что сип немного вял. Сразу же отнесли на руках на веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача. Однако сип умер. Промучился сутки - и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка. Перчатка посетителя. Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить - каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу. Это первый такой случай в нашей задокументированной истории - чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белоголовому сипу было 17 лет - это пик его формы, так как такие птицы могут дожить до 40 лет.