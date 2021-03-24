Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в Астрахани увеличится до 75%

АСТРАХАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Астраханской области приняли решение на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса увеличить число участников музейных экскурсий с 5 до 20, расширить заполняемость трибун на спортивных мероприятиях с 50% до 75% и продлить до конца месяца самоизоляцию для пожилых людей. Об этом губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил на своей странице в Instagram.

"Музеи могут проводить экскурсии для групп с 5 человек до 20, а мероприятия в залах - до 50. На спортивных мероприятиях разрешено увеличить заполняемость до 75%. Режим обязательной самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65+ сохраняется до 1 апреля. Кроме того, до 1 октября мы решили продлить беззаявительный порядок получения региональных льгот и пособий", - написал глава области.

Бабушкин отметил, что ситуация с коронавирусом в Астраханской области стабилизировалась. В регионе работает 29 прививочных пунктов, 2 из которых - мобильные.

По данным Минздрава Астраханской области, на 24 марта в регионе зарегистрировано 30 тыс. 295 случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 70 человек.