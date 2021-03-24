Путин утвердил отмену возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий возрастные ограничения для федеральных гражданских служащих, руководителей высшей группы должностей, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Документ опубликовали в среду на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается возможность продления срока гражданской службы после достижения такими сотрудниками возраста 70 лет с их согласия.

Согласно ранее действовавшему законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составлял 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители высшей группы должностей", срок службы ранее мог быть продлен до 70 лет. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, в отдельных случаях возникает необходимость продления срока госслужбы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" и после достижения ими 70-летнего возраста.