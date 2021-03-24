Путин подписал закон о прекращении выплат страховой пенсии в связи с аннулированием ВНЖ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении выплат страховой пенсии иностранным гражданам в связи с аннулированием вида на жительство (ВНЖ). Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства действительного вида на жительство является необходимым условием для реализации права на пенсионное обеспечение по российскому законодательству, отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке к документу.

Согласно закону, Пенсионный фонд РФ получает сведения о первичной выдаче, замене или аннулировании ВНЖ из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.

Как отмечал ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, инициатива будет способствовать своевременному прекращению выплат страховой и накопительной пенсий иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также позволит предотвратить нецелевое расходование средств Пенсионного фонда.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.