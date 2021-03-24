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В Петербурге побит суточный рекорд максимальной температуры 83-летней давности

Воздух прогрелся до 11 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Двадцать четвертое марта в Санкт-Петербурге стало самым теплым за весь ряд метеонаблюдений в городе (с конца XIX века) в этот день: воздух в среду прогрелся до 11 градусов, сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. До этого рекордным считалось значение, установленное в этот день в 1938 году.

"24 марта 2021 года во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 11 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял плюс 10,6 градуса", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00 мск.

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