Мурашко заявил, что Россию могут исключить из списка стран с высоким бременем туберкулеза

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия демонстрирует высокие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, страна является первым претендентом на выход из списка стран с высоким бременем от данного заболевания. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

Инфекция неблагополучия: что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

"РФ демонстрирует высокие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Так, число заболевших за последние 20 лет снизилось более чем в два раза, а умерших от туберкулеза - более чем в четыре раза. По данным глобального отчета Всемирной организации здравоохранения в 2020 году, Россия - кандидат номер один на выход из списка стран с высоким бременем туберкулеза", - сказал он во время виртуального ток-шоу, организованного Всемирной организацией здравоохранения ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

Туберкулез - инфекционная бактериальная болезнь, вызываемая микобактерией туберкулеза, которая наиболее часто поражает легкие. По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одной из десяти ведущих причин смерти в мире.