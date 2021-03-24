Две трети россиян и поляков хотят дружеских отношений между странами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более двух третей поляков и россиян считают, что их страны должны быть друзьями или союзниками, рассказала в среду на пресс-конференции руководитель практики международных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Ольга Каменчук.

"И поляки, и россияне полагают, что страны должны относиться друг к другу как к союзнику или к другу. <...> 42% [опрошенных] в Польше и 40% в России считают, что страны должны быть союзниками, и 22% и 28% - друзьями. То есть больше двух третей и по опросу поляков, и по опросу россиян считают, что страны должны быть союзниками и друзьями", - сказала она, представляя итоги социологического исследования ВЦИОМ "Изучение восприятия россиянами и поляками российско-польских отношений".

Поляки, отметила Каменчук, считают, что простые россияне хорошо относятся к Польше. "Поляки считают, что к ним все относятся довольно тепло", - сказала социолог. Она добавила, что с 2014 года доля поляков, уверенных в хорошем отношении россиян, выросла с 46% до 71%. С точки зрения россиян, к РФ тепло относится 48% поляков (в 2014 году в этом были уверены 49%). С 2014 года отношения двух стран, по оценке их жителей, ухудшились, говорится в результатах исследования.

По 40% поляков, согласно исследованию, были бы не против видеть русских среди своих сограждан или коллег по работе, вместе перекусить и сыграть в футбол. 37% не будут против быть соседями русских, 38% - если их близкие заведут с россиянином или россиянкой семью. Среди россиян 54% охотно стали бы коллегами поляков по работе, 48% - близкими друзьями, а 44% - согражданами.

Пресс-конференция в режиме онлайн прошла по итогам социологического исследования ВЦИОМ "Изучение восприятия россиянами и поляками российско-польских отношений". Телефонные опросы были проведены в декабре 2020 года во всех регионах РФ и Польши. В России выборка составила 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, в Польше - 1 тыс.