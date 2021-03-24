Ленобласть рассчитывает в 2021 году сохранить турпоток на уровне последних двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Ленинградская область рассчитывает в предстоящем сезоне сохранить туристический поток на уровне последних двух лет, когда в регион приезжали 4-5 млн туристов. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по культуре и туризму региона Ольга Голубева на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Конечно, мы ожидаем достаточно большое количество туристов. Мы ожидаем поток не ниже 2020 года и не ниже 2019 года", - рассказала она.

По ее словам, в 2019 году регион принял около 5 млн туристов, а в 2020 году из-за пандемии на 1 млн меньше. "В Ленинградской области ни одно место размещения не закрывалось на период пандемии. Узнав об этом, многие регионы стали приезжать летом, осенью", - добавила Голубева.

По мнению директора Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Кирилла Соколова, Ленинградская область придерживалась "разумных ограничений" в период пандемии, что позволило региону хорошо провести летний туристический сезон. "Ленинградская область, если не ошибаюсь, вообще первая разрешила из субъектов федерации экскурсионную деятельность. Поэтому, в принципе, летний сезон 2020 года прошел хорошо в регионе и того же, наверное, ожидаем и от 2021 года, даже, может быть, в большей степени", - пояснил он.

По мнению Соколова, в Петербурге ожидается другая ситуация. Как пояснил директор Лиги, летом половина турпотока приходится на въездной туризм, на который нельзя рассчитывать в этом году. "Хорошим результатом для Санкт-Петербурга будет 40% от объема 2019 года", - отметил Соколов.