Эксперт: онкопациенты переносят вакцинацию от коронавируса без побочных эффектов

"Прежде, чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии, и больные, мы видим, переносят, очень достойно, практически без побочных каких-то эффектов, вакцинацию", - сказал он в среду на онлайн-пресс-конференции.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет противопоказаний для применения у людей с онкологическими заболеваниями, за исключением случаев, когда пациент проходит химиотерапию.