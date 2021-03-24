{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: онкопациенты переносят вакцинацию от коронавируса без побочных эффектов

Специалист-онколог Андрей Каприн также порекомендовал пациентам перед вакцинацией посоветоваться со специалистом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пациенты, имеющие онкологические заболевания, переносят вакцинацию от коронавируса практически без побочных эффектов. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

"Прежде, чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии, и больные, мы видим, переносят, очень достойно, практически без побочных каких-то эффектов, вакцинацию", - сказал он в среду на онлайн-пресс-конференции.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет противопоказаний для применения у людей с онкологическими заболеваниями, за исключением случаев, когда пациент проходит химиотерапию.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Мировой футбол
Кота Ахилла вновь пригласят предсказывать результаты футбольных матчей в Петербурге
По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, болельщики наверняка будут ждать новых прогнозов, сделанных котом
Читать полностью