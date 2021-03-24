Путин подписал указ о праздновании 300-летия прокуратуры России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.

"В связи с исполняющимся в 2022 году 300-летием прокуратуры постановляю провести в следующем году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия прокуратуры России", - говорится в указе президента, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил правительству в течение трех месяцев образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия прокуратуры и утвердить его состав, а также разработать план основных мероприятий. Федеральным органам государственной власти и органам власти субъектов РФ рекомендуется принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

12 января 1722 года по указу Петра Первого была учреждена Российская прокуратура. Также 12 января в России отмечается День работника прокуратуры, установленный в 1995 году. В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а в 1922 году вновь восстановлен в качестве надзорного органа, когда была создана Государственная прокуратура. Прокуратура СССР, образованная в 1933, просуществовала почти 60 лет. В новой России закон РФ "О прокуратуре Российской Федерации" был принят в 1992 году. Конституция страны определяет, что прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору Российской Федерации.