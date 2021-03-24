Кота Ахилла вновь пригласят предсказывать результаты футбольных матчей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Организаторы матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге поддержат идею возобновления предсказаний результатов встреч эрмитажным котом Ахиллом. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в городском правительстве вопросы спорта и культуры.

"Эрмитажный кот Ахилл, который прогнозировал результаты петербургских матчей во время чемпионата мира по футболу 2018 года, зарекомендовал себя как настоящий оракул и очень полюбился болельщикам. Я думаю, все будут ждать его новых прогнозов, и, конечно, было бы неправильно обманывать эти ожидания. Мы поддержим эти планы, если, конечно, Ахилл согласится", - сказал Пиотровский.

Ранее пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен сообщила журналистам, что Ахилл готов возобновить предсказания, если соответствующий запрос поступит со стороны организаторов турнира.

Кот-предсказатель

Кот Ахилл из Государственного Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время футбольного Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной.

Во время чемпионата мира по футболу Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата - семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого он был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.

После чемпионата мира Ахилл, который был передан в семью ветеринара эрмитажных котов Анны Кондратьевой, стал участвовать в социальных проектах.