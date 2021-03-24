Адвокаты Навального сообщили, что их не пустили в колонию для свидания с ним

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Администрация ИК-2 в Покрове в среду не допустила адвокатов для свидания с Алексеем Навальным, отбывающим наказание по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

"Мы с самого утра находимся у ворот колонии, но нас за весь рабочий день не только не допустили для свидания с нашим подзащитным, но и не зарегистрировали. Администрация объясняет это наплывом посетителей и занятостью всех кабинетов для свиданий, однако с самого утра, кроме нас, был только один посетитель, адвокат", - рассказала Михайлова.

По ее словам, в 17:00 прием посетителей завершили. Адвокаты намерены добиваться свидания с Навальным в четверг.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, ему предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. 15 марта Навального перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.