YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со "скопинским маньяком"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube в среду ввел ограничения на доступ к интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Скопине в Рязанской области.

"Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей", - указано в предупреждении для пользователей. Для просмотра видео необходимо войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст.

Мохов ранее дал интервью Собчак, в котором в том числе рассуждал о судьбе своих жертв. Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку этих высказываний в СМИ.