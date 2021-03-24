Один из победителей "Лидеров России" получит управленческий опыт в Минобороны

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу встретился с одним из победителей третьего сезона конкурса "Лидеры России" - первым заместителем директора ЗАО "Специальное конструкторское бюро" Виктором Калининым и обсудил с ним его разработку. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на встрече, в частности, обсуждался проект цифровой экосистемы, предлагаемый Калининым.

"Основная идея проекта заключается в создании виртуальных моделей вооружений, военной и специальной техники, которые будут "эксплуатироваться" в виртуальной реальности параллельно с действительными образцами техники. По задумке автора предложения, программа позволит в том числе упреждать различные отказы вооружений", - сказали в Минобороны.

Как рассказали в министерстве, по итогам встречи "были определены направления деятельности военного ведомства, в рамках которых Калинин сможет получить уникальный опыт работы в системе государственного управления".

Встреча состоялась в среду в здании Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

"Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей", задача которого создать социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение им возможностей для реализации.