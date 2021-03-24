Журналисты и радиовещатели России попросили о господдержке для малых СМИ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) и Союз журналистов России (СЖР) обратилась к властям РФ с просьбой распространить на малые и средние СМИ господдержку медленно восстанавливающихся после пандемии отраслей. Об этом сообщил в среду исполнительный директор НАТ Александр Широких.

"[По указу премьер-министра РФ Михаила Мишустина] 11 наименее быстро восстанавливающихся после пандемии отраслей получили поддержку на 2021 год, речь идет о льготном кредитовании. Мы, соответственно, просим рассмотреть эту возможность для малых и средних компаний в нашей отрасли, написали соответствующее письмо Хинштейну за подписью СЖР и НАТ", - сказал он на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора.