Жителям 50 населенных пунктов Кировской области пересчитают плату за вывоз ТКО

КИРОВ, 24 марта. /ТАСС/. Жителям 50 населенных пунктов Котельничского района Кировской области по требованию прокуратуры пересчитают плату за некачественную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, жители района неоднократно жаловались в прокуратуру на несвоевременный вывоз отходов. Проверка показала, что в Котельничском районе услуга действительно оказывалась несвоевременно, а в ряде населенных пунктов отсутствовали контейнеры.

"Несмотря на это, Кировский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" незаконно произвел начисления платы за вывоз ТКО и предъявил счета местным жителям. По данному факту межрайонный прокурор внес руководителю АО "Куприт" представление. После вмешательства прокуратуры жителям 50 населенных пунктов Котельничского муниципального района будет произведен перерасчет платы, сведения об этом будут указаны в платежных документах за март 2021 года", - говорится в сообщении.

Жители региона с начала января жаловались на переполненные мусорные контейнеры и огромные свалки на контейнерных площадках. В областном правительстве объяснили, что до января вывоз мусора обеспечивали частные компании, но к их работе нередко возникали нарекания, поэтому областное правительство приняло решение с 1 января передать обязанность по вывозу ТКО компаниям с государственным участием - АО "Куприт" и АО "Вятавтодор". Однако у регионального оператора возникли трудности, связанные с нехваткой водителей на мусоровозы и не до конца отработанной логистикой новых маршрутов. "Куприт" закупил новую технику, принял людей на работу, к концу февраля ситуация в областном центре и ряде районов улучшилась, однако от жителей нескольких районов продолжали поступать жалобы.

По данным областного правительства, с 1 марта "Куприт" увеличил количество работающей техники в Котельничском, Юрьянском районе и Мурашах.