Сезон фонтанов откроется в музее-заповеднике "Петергоф" 24 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" откроет сезон фонтанов в этом году 24 апреля. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор ГМЗ Елена Кальницкая.

"Фонтаны начнут работать 24 апреля, а праздник фонтанов будет через месяц - 22 мая. Мы понимаем, что все равно должны соблюсти все условия, которые нам Роспотребнадзор диктует. <…> Конечно, мы, приглашая людей, понимаем, что они будут распределены по всему парку. Но учитывая, что мы на свежем воздухе, все равно праздник на Большом каскаде будет, будет представление, посвященное юбилею фонтанов, которое мы традиционно делаем ежегодно с Институтом культуры, уже есть сценарий, идут репетиции", - сказала она.

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Музей-заповедник "Петергоф" - один из самых популярных туристических объектов РФ.