Власти Петербурга заявили, что уровень госпитализаций по коронавирусу остается высоким

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Ежедневный уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге остается высоким, но постепенно снижается. Ежедневно в больницы направляют около 300 человек, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Мы в сутки госпитализируем примерно 300 человек ежедневно (плюс-минус 20). Если говорить о динамике, сравнить две последние недели и две предыдущие недели, то снижение идет на 6%. То есть мы достаточно высоко находимся на плато по количеству госпитализируемых в сутки - 250, 270, 300 человек ежедневно. Это все-таки высокий [уровень] по сравнению с тем периодом, когда мы летом были "внизу" - примерно 100 человек в день. Но есть снижение", - рассказал Сарана.

По его словам, сейчас из тех, кто находится в медучреждениях, 27% в тяжелом состоянии, 70% в среднетяжелом и 3% в состоянии легкой степени тяжести. На искусственной вентиляции легких 209 человек. "При этом открыты 6 248 коек. Для взрослых свободны 27% коек, для детей - 26%", - добавил зампредседателя.

По последним данным, в Петербурге выявили 389 464 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 339 868 человек, умерли 12 029. За последние сутки в городе выявили 807 случаев заражения.