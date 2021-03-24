Жизни истощенной девочки, найденной в Подмосковье, ничто не угрожает

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Истощенная девочка, найденная в Подмосковье, находится в больнице. Ее жизни ничто не угрожает, сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Я побывала в больнице, где находится ребенок. У девочки действительно есть проблемы со здоровьем, ей занимаются врачи. Жизни ребенка сейчас ничто не угрожает", - сказала Ярославская.

Она добавила, что следственные органы будут разбираться с тем, что ребенок не стоит на учете ни в одной поликлинике.

"По моему мнению, необходимо вносить изменения в законодательство, которое помогало отслеживать каждого ребенка, который родился в регионе, даже при переезде в другие регионы. Необходимо наладить межведомственное взаимодействие. Это все позволит нам не терять детей, а оставлять их всех на определенном учете, в том числе и медицинском", - рассказала Ярославская.

Ранее в среду сотрудники ППС в ходе патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них, проникнув через окно в один из домов на улице Щедрина. Для проверки правомерности действий мужчины сотрудники полиции вошли в этот дом. Там находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью ребенка. Девочка госпитализирована. Талдомская городская прокуратура по данному факту начала проверку. По данным ведомства, по месту проживания девочки отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены.