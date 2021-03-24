Мишустин посетил отреставрированную Национальную галерею Афин

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами других иностранных делегаций, прибывших в Афины на торжества по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции против османского ига, посетил в среду отреставрированную Национальную галерею Афин. Эта галерея обладает большой коллекцией произведений греческого и европейского искусства от XIV века до современности.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони подчеркнула, что присутствие гостей на открытии полностью отреставрированного и реконструированного комплекса зданий Национальной галереи является большой честью для Греции. "Завершение 24 марта работ, связанных с расширением и размещением собраний галереи, знаменует собой начало праздничных мероприятий, посвященных двухсотлетней годовщине начала греческой революции 1821 года. Эта дата-веха была названа премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в августе 2019 года, и мы должны были уложиться в намеченные сроки. Выбор конкретной даты не был случайным. Она символизирует новую, современную, динамичную Грецию", - сказала министр.

По словам Мендони, Национальная галерея является сокровищницей греческого искусства XIX и XX веков, неразрывно связанного с развитием греческого общества и ожиданиями греческого государства начиная с 1830 года. "В произведениях великих греческих художников мы наблюдаем влияние европейских течений той эпохи, которые греческие творцы изучили и усвоили, создав в итоге неповторимую амальгаму, несомненно, при этом опираясь на свои греческие корни. Собрания Национальной галереи являются каналом культурного диалога и драгоценным наследием, свидетельствующим об исторической преемственности нашей нации", - сказала глава Минкульта.

В свою очередь премьер-министр Греции заявил, что с гордостью и волнением приветствует высоких гостей в Афинах на праздновании 200-й годовщины независимости Греции и на открытии новой Национальной галереи. "Мы отмечаем эту уникальную историческую веху в символическом очаге культуры. Этот очаг принадлежит не только грекам, но и нашим зарубежным друзьям, которые участвуют в праздновании нашей национальной годовщины. Несмотря на то, что пандемия в последний момент не позволила многим из них приехать сюда, как, например, нашему дорогому другу - президенту Франции", - сказал Мицотакис.

По его словам, сегодняшнее событие является свидетельством динамизма страны. "Наша Национальная галерея никогда не была простым хранилищем произведений художественного творчества. Напротив, она являлась живым организмом, который развивался по мере развития нашей нации", - сказал премьер, напомнив, что музей зародился еще в 1829 году на острове Эгина. По словам премьера, "теперь в сокровищнице Национальной галереи насчитывается 20 тыс. работ", и "все это богатство Греции и всего мира будет представлено на площади 21 тыс. кв. м. "Здесь имеются экспозиционные залы и хранилища драгоценных собраний, амфитеатр и библиотека, а также ультрасовременные реставрационные мастерские", - сказал Мицотакис.

Рассадка с учетом социальной дистанции

Главы иностранных делегаций были рассажены в зале с соблюдением социальной дистанции. Мишустин сидел в 1,5 метрах по левую руку от принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы. После церемонии Мишустин и другие гости осмотрели экспозицию, при этом, исходя из эпидемиологических соображений, для представителя каждой из приглашенных сторон были проведены отдельные экскурсии по музею.

Мишустин находится в Греции с двухдневным рабочим визитом для участия в торжествах по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции против османского ига. Ранее в среду он провел встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, а в мэрии греческой столицы состоялась церемония вручения главе российского правительства Золотой медали почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от власти Османской империи. В четверг, 25 марта, Мишустин будет присутствовать на военном параде в Афинах.

Национальная картинная галерея была основана в 1900 году и является крупнейшим учреждением культуры Греции. Современное здание галереи было открыто в центре Афин в 1976 году и с 2012 года по март 2021 находилось на капитальном ремонте. К торжественной церемонии открытия галереи в рамках торжеств по случаю 200-летия с начала греческой революции приурочена выставка картин, посвященных борьбе греков за независимость.