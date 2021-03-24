Кузнецова считает случай с девочкой в Талдоме следствием "слепых зон" в работе опеки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ситуация с найденной полицейскими в Подмосковье девочки, которая была истощена, указывает на "слепые зоны" в работе органов опеки. Такое мнение в среду высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В среду в Талдоме сотрудники ППС в ходе патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них, проникнув через окно в один из домов на улице Щедрина. Для проверки правомерности действий мужчины сотрудники полиции вошли в этот дом. Там находился 65-летний москвич, а также ребенок на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью ребенка. Девочка и ее старшая сестра госпитализированы.

"Нужно разобраться в нарушениях и ошибках, которые привели к такой ситуации. Ведь мама сразу после рождения оставляла Алину [найденную девочку] в доме ребенка. Вот так даже сегодня, когда система профилактики работает иногда чересчур бдительно, есть "слепые зоны", - написала Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке".

Омбудсмен отметила, что проблемы в работе органов опеки возникают, когда информация не передается от одного ведомства в другое, "когда теряется по дороге или попадает в руки недобросовестных исполнителей". "И в этих "слепых зонах" страдают дети. Надеюсь, поручение о едином ведомстве и реформе опеки будет исполнено в полную силу, а нам удастся добиться удобного формата для обращения за помощью всех, кому она нужна", - подчеркнула уполномоченный.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2021 года поручил правительству рассмотреть вопрос об определении федерального органа по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. Также президент поручил кабмину проанализировать практику предоставления господдержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и оценить комплексность подхода к решению проблем этих семей.