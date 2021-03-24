В Ватикане на фоне пандемии сократили зарплаты кардиналам и служащим

Как уточняется, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов на 8%, более нижестоящих чиновников и служащих на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренное действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуацией в Ватикане, спровоцированной, в том числе, пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений.

Казна папского государства лишилась в минувшем году важнейшего источника доходов - от продажи билетов в Ватиканские музеи, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта по июнь прошлого года, а затем с небольшими перерывами с конца октября прошлого года. Кроме того, в отсутствии иностранных туристов число посетителей значительно сократилось. По некоторым оценкам, по этой статье Ватикан не досчитался до €200 млн.

Зарплата куриального кардинала составляет €5,5 тыс. Тогда как епископы получают не более €1 700. Не самые большие зарплаты и у швейцарских гвардейцев, папской почетной охраны, которые варьируются в районе €1,2 тыс., однако им предоставляются жилье и питание на время службы.