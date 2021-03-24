Дрозденко считает, что статус Гатчины как столицы Ленобласти поможет развитию города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Статус столицы Ленинградской области, который в среду получил город Гатчина, должен способствовать благоустройству и транспортному развитию города и реконструкции исторических зданий. Такое мнение выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Благодарю депутатский корпус за единодушную поддержку инициативы сделать Гатчину столицей Ленинградской области. Теперь для размещения здесь областных органов власти есть все юридические основания. Мы будем последовательно реализовывать наш план перевода властных структур в Гатчину. Важно, чтобы предстоящие изменения способствовали дальнейшему развитию города: благоустройству, транспортному обеспечению жителей, реконструкции исторических зданий", - процитировали Дрозденко в пресс-службе правительства региона.

В среду депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона. Документ предполагает внесение изменения в статью устава Ленинградской области о месте размещения органов государственной власти региона, сейчас они размещаются в Петербурге. В пояснительной записке указано, что выбор Гатчины в качестве административного центра обоснован хорошей логистикой - близким расположением к крупным населенным пунктам, автодорогам. В переходный период в качестве мест размещения органов государственной власти региона будет как Санкт-Петербург, так и Гатчина.

Переезд органов государственной власти начнется в этом году. Ранее сообщалось, что на первом этапе в Гатчину переедут комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту и часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области. Для размещения ряда служб власти региона рассчитывают получить помещения, которые сейчас находятся в собственности Минобороны, а также выкупить частные помещения.