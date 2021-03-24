На Украине зафиксировали вторую смерть после вакцинации препаратом Covishield

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Работник аптеки военного госпиталя в Черновицкой области Украины умер после после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в среду сообщил Минздрав Украины.

"Утром 24 марта умер провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области. Причина смерти - мозговой инсульт", - коворится в сообщении на сайте Минздрава.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против коронавируса. "Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было", - отмечается в сообщении. На следующий день скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу №3, где он лечился после инсульта.

При этом Минздрав подчеркивает, что 15 марта из того же флакона были привиты еще девять человек и "неблагоприятных событий после иммунизации у них не зарегистрировано".

О первом случае смерти после вакцинации препаратом Covishield военнослужащей, проходившей военную службу в Одесской области, сообщило во вторник вечером командование медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). ВСУ уточнили, что женщина была привита от коронавируса 21 марта, и во вторник жалоб на состояние здоровья от нее не поступало. В среду Минздрав сообщил, что причина смерти женщины заключается в острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив из Индии 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Пока других вакцин от коронавируса в страну не поступало. Вакцинацию проводят мобильные бригады, также прививку можно сделать в пунктах вакцинации. Пока прививают медиков, военнослужащих в Донбассе, а также людей старше 80 лет. По состоянию на утро среды в государстве вакцину от коронавируса получили 137 026 человек. Во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что в стране зафиксировано "495 незначительных реакций" на вакцину.