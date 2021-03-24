В Воронеже 99-летняя ветеран Великой Отечественной войны поставила рекорд на авиатренажере

ТАСС, 24 марта. Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы, 99-летняя Мария Колтакова из Воронежа стала 14-кратным рекордсменом Книги рекордов России, впервые в жизни выполнив учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Ветеран Великой Отечественной войны впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения, чтобы стать 14-кратным рекордсменом Книги рекордов России. В паре с Марией Денисовной летал Герой Российской Федерации, действующий летчик, подполковник Андрей Дьяченко. Они выполнили фигуры пилотажа: форсированные и боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова и горизонтальные бочки. Кроме того, совместно совершили дозаправку в воздухе, а в заключении с помощью оптико-электронных средств прицеливания идентифицировали военные корабли "противника" и уничтожили их с помощью авиационных средств поражения класса "воздух-земля", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рекордсменка Мария Колтакова, которая себя называет "стальной бабушкой" - участница Курской битвы, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. За время войны она дважды была контужена, но, несмотря на это, вынесла с поля боя свыше 300 раненых советских солдат.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, современный тренажерный комплекс Су-34 выполнен в виде реальной кабины самолета. Он смонтирован в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия.