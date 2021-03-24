Адвокат Бабарико может лишиться лицензии по завершении дисциплинарного производства

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил дисциплинарное производство в отношении Дмитрия Лаевского, который является адвокатом экс-претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и члена Координационного совета оппозиции Максима Знака. Юрист может остаться без лицензии, сообщил в среду Telegram-канал Бабарико.

"За пост в Facebook в отношении Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство. Такое решение приняли на заседании Совета Минской городской коллегии адвокатов, куда сегодня вызвали адвоката Бабарико и Знака", - говорится в сообщении. Теперь, если дисциплинарная комиссия примет решение исключить Лаевского из коллегии адвокатов, он лишится своей лицензии.

В сообщении уточняется, что поводом стал пост в Facebook Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений законодательства об адвокатуре, которым, по словам юриста, власти хотят запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

Кроме того, другой белорусский адвокат Сергей Зикрацкий, который защищает многих белорусских журналистов, не прошел внеочередную переаттестацию и в скором времени будет лишен лицензии. Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев юриста в СМИ. "Зикрацкий, который также и адвокат Максима Знака, не прошел аттестацию. Сегодня внеочередная Квалификационная комиссия при министерстве юстиции не аттестовала Зикрацкого. Его лишат лицензии", - говорится в сообщении, опубликованном ранее в Telegram-канале Бабарико. В последние месяцы адвокат неоднократно выступал защитником по административным и уголовным делам, связанными с массовыми протестами в республике.

Правозащитники отмечают, что адвокаты представителей штаба Виктора Бабарико "преследуются за свою профессиональную деятельность с осени". Так, Максим Знак находится в СИЗО, Илья Салей - под домашним арестом, Людмилу Казак и Александра Пыльченко лишили адвокатской лицензии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциям протеста, первая из которых приурочена ко Дню воли на текущей неделе.