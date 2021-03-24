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Пандемия COVID-19

Британский премьер предупредил о долгосрочных последствиях блокирования поставок вакцин

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, отвечая на вопросы членов комитета по связям Палаты общин британского парламента.

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"Я не думаю, что разумно блокировать поставки вакцин или их компонентов. Полагаю, что долгосрочный ущерб, который нанесет такое блокирование, может быть очень существенным, - сказал глава правительства. - Хотел бы ненавязчиво обратить внимание всех, кто рассматривает возможность ввести такие запреты и нарушить цепочки поставок, что бизнес будет обращать внимание на подобные шаги и делать выводы по поводу того, разумно ли будет в будущем инвестировать в страны, которые вводят экспортные ограничения в одностороннем порядке".

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение обязательств поставщиков перед государствами ЕС. Брюссель готов пойти на этот шаг на фоне невысоких по сравнению с Великобританией темпов вакцинации в странах сообщества. На текущий момент в Соединенном Королевстве первая из двух прививок уже сделана 28,6 млн человек - 43% жителей королевства. В странах ЕС первую дозу получили чуть более 10% населения.

В Брюсселе заявляют, что за последние месяцы с территории сообщества в Великобританию было направлено 10 млн доз вакцин, однако сам Евросоюз пока не получил ни одной дозы препарата с британских производств, хотя британско-шведская компания AstraZeneca обещала осуществлять такие поставки. По словам фон дер Ляйен, "при открытых дорогах движение должно быть двусторонним".

Вечером в среду ЕС и Великобритания распространили совместное заявление о том, что ведут совместную работу над расширением поставок вакцин "в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе". Стороны подчеркнули, что "открытость и глобальное сотрудничество всех стран станут ключом" к победе над вирусом.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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